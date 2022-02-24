Челябинского депутата, застрелившего жену на станции РЖД, отправили в СИЗО на два месяца

Фото: Соцсети

В городе Карталы Челябинской области суд отправил в СИЗО депутата, убившего жену и ранившего ее коллегу. 32-летний Николай Швец проведет под стражей ближайшие два месяца. Об этом КП-Челябинск рассказали в суде.

— Николай Швец подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 105, ч. 3 ст. 30 и по пункту «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ. Ему выбрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца до 22 апреля 2022 года, — сообщили в Карталинском городском суде.

Напомним, кровавая драма развернулась в Карталах вечером 21 февраля. Предполагается, что Николай Швец в пьяном виде пришел к супруге, которая ушла от него около года назад из-за побоев. Мужчина выстрелил из охотничьего ружья в нее, а потом в ее коллегу, а потом ранил в живот себя.

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