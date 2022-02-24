В центре Челябинска возле торгового центра произошел пожар

Фото: Ирина ФАДЮШИНА
В центре Челябинска около 16:30 произошел пожар. Черный дым повалил на пересечении улиц Каслинская и Братьев Кашириных, неподалеку от торгового центра.
В МЧС пока нет информации по инциденту, она появится позже.
Обновлено 16:50:
Оказалось, что на проезжей части загорелся автомобиль. На месте работают четверо пожарных и одна автоцистерна.
Фото: Егор ПОБЕРЕЙ
— Сотрудники челябинского пожарно-спасательного гарнизона работают на тушение легкового автомобиля, который загорелся в движении, — уточнили в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.
Фото: Егор ПОБЕРЕЙ
Фото: Егор ПОБЕРЕЙ
Челябинцы, увидев дым, начали переживать, что мог загореться исторический дом-особняк Рябинина. Он находится как раз на этом перекрестке. Буквально на днях стало известно, что скоро его откроют для челябинцев и будут там проводить выставки и концерты.
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