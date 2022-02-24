На Северо-Западе Челябинска появится сквер протяженностью в 450 метров

Фото: мэрия Челябинска

В Челябинске в микрорайоне «Академ Риверсайд» появится сквер общей протяженностью в 450 метров. Он будет обустроен на улице 40-летия Победы на участке от Братьев Кашириных до Университетской Набережной. Об этом в четверг, 24 февраля, сообщили в администрации Челябинска.

По словам главного архитектора города Павла Крутолапова, при создании концепции и проектировании сквера были учтены пожелания жителей близлежащих домов. В частности, в этом месте появится многофункциональная площадка, где можно будет проводить мероприятия и устраивать зимние городки. Сейчас под нее власти подготавливают большую территорию.

Фото: мэрия Челябинска

Фото: мэрия Челябинска

Кроме того, в новом сквере появятся площадки для детей и занятий спортом. Предусмотрены и зоны для выгула собак.

Пешеходные дорожки и тротуары будут составлять в ширину от 1,2 до 14,65 метров. Их сделают из бетонной тротуарной плитки. Кроме того, здесь обустроят велосипедные дорожки. Также будет смонтировано светодиодное наружное освещение (с цветовой температурой 3000К).

В новом сквере высадят 302 крупномерных новых дерева (высотой 6-8 метров), 2 781 кустарник и более 9 тысяч квадратных метров рулонного газона.

Фото: мэрия Челябинска

Фото: мэрия Челябинска

— Проект предусматривает масштабное озеленение и выполнен по принципу безбарьерной среды, — заявил главный архитектор Павел Крутолапов.

Мэр Челябинска Наталья Котова отмечает, что проект уже получил положительное заключение Госэкспертизы. По ее словам, в январе на благоустройство сквера губернатор Алексей Текслер выделил дополнительные средства в размере 120 млн. рублей.

— Сейчас готовим конкурсные процедуры, в ходе которых будет определен подрядчик. Мы надеемся, что он будет надежным и сможет построить пешеходную улицу в короткие сроки, к осени текущего года, — заявила Наталья Котова

Фото: мэрия Челябинска

Фото: мэрия Челябинска

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