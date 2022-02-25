Организаторов браков с мигрантами в Челябинской области отправили за решетку

Сотрудник миграционного отдела также ответил перед законом Фото: Артем КИЛЬКИН

Пара «свах» из Магнитогорска отправилась за решетку за организацию браков мигрантов и россиян. Не хватало в этих семейных узах любви, зато корыстного помысла было навалом. Женились или выходили замуж приезжие, чтобы получить регистрацию временного проживания, вид на жительство и, позднее, гражданство. А предприимчивые южноуральцы им в этом активно помогали.

Преступление было раскрыто. Суд и признал их виновными в организации незаконной миграции, даче взятки и посредничестве во взяточничестве.

— Ленинский районный суд Магнитогорска признал виновными двоих местных жителей […] и, учитывая степень участия каждого, приговорил одного к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, другого — к трем годам шести месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком три года, — сообщили в пресс-службе УФСБ России по Челябинской области.

Кроме того, в деле был замешан еще и сотрудник миграционного отдела полиции. За взятки он закрывал глаза на нарушения. Сейчас уже бывшего полицейского осудили на 2,5 года условно с испытательным сроком три года. Кроме того, он должен будет выплатить 290 тысяч рублей штрафа и два года не сможет занимать должности в правоохранительных органах.

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