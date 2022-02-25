ДТП с машиной скорой помощи в Челябинске попало на видео

Фото: vk.com/chp_chel

Камера видеорегистратора сняла аварию с участием машины скорой помощи в Челябинске. ДТП случилось накануне на Свердловском тракте. Столкнулись «скорая», легковой Ford и «Газель».

На записи видно, как зажигается зеленый сигнал светофора, «Газель» выезжает на перекресток и приостанавливается. Возможно, водитель заметил приближающуюся со включенными мигалкой и сиреной «скорую» и попытался ее пропустить. Автомобилисты, двигавшиеся в других рядах, его примеру не последовали.

Ford ехал навстречу грузовику, а скорая помощь мчалась наперерез. Медицинский и легковой автомобили не успели разминуться. От пришедшего в заднюю половину кузова удара Ford начал вращаться, но остановился, столкнувшись с «Газелью». Видно, как грузовая машина содрогнулась от столкновения. Скорая сумела затормозить на границе перекрестка, больше ни в кого не врезавшись.

Напомним, машины получили повреждения, но в аварии обошлось без жертв.

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