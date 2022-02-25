Мэр Челябинска Наталья Котова забраковала подрядчика, затянувшего строительство детского сада в Тракторозаводском районе

Детский сад на Горького должен был открыться в августе 2021 года. Фото: мэрия Челябинска.

Контракт на строительство детского сада на 120 мест по улице Горького, 25а в Такторозаводском районе Челябинска ООО «Паритет» заключила еще в октябре 2020 года. На работы администрация города направила более 92 млн рублей. Сдать объект должны были в августе 2021 года. Однако до сих пор здесь строительные леса — ведется внешняя отделка.

— Разговор с подрядчиком был жесткий, — сообщает пресс-служба администрации. — Наталья Котова сообщила подрядчику, что не хочет видеть эту организацию на торгах по строительству социальных объектов Челябинска.

Фото: мэрия Челябинска.

Согласно сведениям «Фокус.Контур», директором ООО «Паритет» является Борис Юсупов. Застройщик также получил госконтракт на реконструкцию зала ансамбля танца «Урал» на 129,5 млн рублей, занимается капитальным ремонтом нескольких многоквартирных домов.

Также в базе отображается, что кредитор ПАО «Совкомбанк» намерен через суд признать ООО «Паритет» банкротом.

Фото: мэрия Челябинска.

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