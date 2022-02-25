В Челябинской области полицейские начнут массово проверять пункты приема металлолома

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Начальник ГУ МВД по Челябинской области Михаил Скоков поручил проверить легальность работы всех пунктов приема металлалома в регионе. В ходе оперативного совещания в пятницу, 25 февраля, глава ведомства потребовал от руководителей подразделений принять меры по защите граждан от имущественных преступлений. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

— В целях противодействия нелегальной деятельности подпольных пунктов приема металлолома и обеспечения имущественных прав граждан органами внутренних дел будет реализовываться комплекс мероприятий. Так, у владельцев точек металлоприема будут проверяться соответствующие разрешительные документы (лицензия) и наличие специального оборудования, — сообщили в ведомстве.

В ходе совещания Михаил Скоков отметил, что в Челябинской области фиксируется огромное количество случаев передачи краденного в незаконно работающие пункты приема металла. По словам главы ведомства, недобросовестные предприниматели организуют нелегальные точки сбора, действуя по принципу «спрос рождает предложение». При этом законность происхождения сдаваемого металла таких людей совершенно не интересует. Своими действиями организаторы незаконных пунктов приема покрывают преступников, позволяя им оставаться безнаказанными.

Глава регионального ГУ МВД донес своим подчиненным, что действующих нелегальных точек приема металлолома на территории Челябинской области быть не должно. А с владельцами законных пунктов следует, наоборот, проводить профилактическую работу, ориентируя их на оказание помощи полиции в раскрытии имущественных преступлений.

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