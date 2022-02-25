В Челябинске задержали серийного мошенника, продававшего автомобильные колеса через интернет

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Челябинске полицейские задержали 26-летнего жителя Екатеринбурга, который подозревается в девяти эпизодах мошенничества с использованием интернета. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Как было установлено полицией, подозреваемый размещал в интернете объявление о продаже автомобильных колес. Доверчивым покупателям он предлагал внести на его карту предоплату. Как только деньги поступали на счет, мужчина переставал выходить на связь и блокировал номера телефонов. Общая сумма ущерба составила около 300 тысяч рублей.

В отношении жителя Екатеринбурга возбудили уголовное дело о мошенничестве. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

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