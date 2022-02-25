В Челябинской епархии объявили сбор гуманитарной помощи для беженцев из Донбасса

В Челябинской области готовы принимать беженцев из Донбасса. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Челябинской епархии создают штаб по оказанию помощи беженцам из Донбасса. Священники готовы предоставить эвакуированным продукты питания и новую одежду. Об этом сообщил руководитель социального отдела Челябинской епархии протоиерей Владимир Воскресенский

— Насколько мне известно, городские власти планирует разбить в Челябинске три пункта временного пребывания для беженцев. В общей сложности готовы разместить около двухсот человек. Наш отдел как раз на днях получил партию одежды от «Gloria Jeans». Обычно мы распространяем такую одежду среди людей, которых опекают наших приходы. Но эта партия будет целиком передана беженцам, – цитирует отца Владимира пресс-служба челябинской епархии.

Управлять штабом станет правящий архиерей, митрополит Челябинский и Миасский Алексий. Помогать ему в этом будут глава епархиального социального отдела, а также руководители и духовники сестричеств милосердия

Кроме того, в Челябинской епархии объявили о создании центра сбора гуманитарной помощи для беженцев. Он открыт при Свято-Георгиевском храме в Челябинске (улица Жукова, 30 А). Здесь принимают:

1. Продукты длительного хранения.

2. Средства личной гигиены.

3. Денежные средства.

Принести помощь можно ежедневно с 9 до 18 часов. Телефон социального отдела: (351) 225 47 80. Телефон протоиерея Владимира Воскресенского: +7 922 231 54 08.

По словам отца Владимира, Челябинская епархия не только передаст беженцам вещевую и гуманитарную продуктовую помощь. Священники и верующие окажут переселенцам и духовную поддержку, подарят духовную литературу, иконы, молитвословы

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