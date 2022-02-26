Red Wings разъяснила, что делать с билетами на отмененные рейсы Челябинск — Волгоград

Из Челябинска отменили рейсы в Волгоград, Ростов, Краснодар, Анапу, Геленджик, Воронеж, Симферополь Фото: Антон ПИКУС

Авиакомпания Red Wings рассказала, что делать с билетами на несостоявшиеся рейсы Волгоград-Челябинск и Челябинск-Волгоград. Перелеты выполнялись по вторникам.

— Пассажиры отмененных рейсов могут без дополнительных сборов поменять перелет на даты в период с 3 марта по 24 апреля включительно или оформить возврат денежных средств в полном объеме по месту приобретения авиабилетов, — сообщили в пресс-службе авиакомпании.

Ближайший вылет из Челябинска, согласно расписанию аэропорта имени Курчатова запланирован на 8 марта в 21:00. Обратный рейс из Волгограда столицу Южного Урала – 9 марта в 2:55 (время аэропорта отправления).

Если вы приобретали билеты на официальном сайте авиакомпании, направьте заявку на электронную почту vozvrat@flyredwings.com. В остальных случаях — обратиться туда, где приобретали.

— Возможны дальнейшие изменения в расписании. Информация будет постоянно обновляться, — отметили в авиакомпании.

Напомним, из-за ситуации на Украине свою работу прекратили аэропорты нескольких российских городов. В их числе и города, куда можно улететь из Челябинска. Позднее сообщили о возобновлении рейсов в Сочи.

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