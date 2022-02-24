Аэропорт Челябинска сообщил об отмене рейсов на юг России

Отменены рейсы в Ростов, Анапу, Симферополь и другие города Фото: Андрей АБРАМОВ

Челябинский аэропорт имени Курчатова сообщил об отмене рейсов на юг России. Речь идет о полетах в Ростов-на-Дону, Краснодар, Анапу, Геленджик, Воронеж и Симферополь.

Такие меры приняты из-за ситуации, происходящей на Украине.

— Полеты в ряд аэропортов на юге России ограничены до 2 марта 2022 года, — уточнили в пресс-службе аэропорта.

Напомним, сегодня Росавиация отменила работу нескольких аэропортов на юге страны. Все это из-за военной спецоперации России, начавшейся в Донбассе.

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