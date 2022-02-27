В Челябинске открылась выставка самиздата с лекциями и мастер-классами

Фото: Клоповник / instagram.com

В Челябинске открылась выставка самиздата со всей России «Беспечатники». На ней можно ознакомиться с журналами, газетами, книгами и комиксами независимых писателей, а также художников и фотографов. Помимо этого, на выставке пройдут лекции и мастер-классы, благодаря которым можно будет почувствовать себя не только зрителем, но и автором.

Организаторы выставки считают, что самиздат должен развиваться именно в Челябинске, потому что здесь полно художников, которые стремятся к полной свободе, но редко находят способ связаться с аудиторией. Самиздат — как раз про это, про возможность заявить о себе, не подвергаясь цензуре, и быть замеченным, даже несмотря на финансовые трудности.

Выставка будет доступна до 9 апреля в центре современного искусства «Клоповник» на Свердловском проспекте, 60. Понравившиеся на выставке работы можно приобрести.

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