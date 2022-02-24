На Южном Урале обсудили вопросы профилактики терроризма

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Челябинская область укрепляет антитеррористическое направление. Как сообщает телеграм-канал «Челябушка», на специальном совещании в правительстве сегодня обсудили вопросы защищенности предприятий оборонного комплекса, религиозных объектов; меры против вовлечения молодежи в терроризм и скулшутинг; мониторинг соцсетей на предмет деструктива.

— Поводов для усиления предостаточно. И текущая обстановка, и ряд ЧП в школах, и недавняя волна лжеминирований там же, — добавляют авторы канала. — Также совещание собрали по следам общения уральских губернаторов с секретарем Совбеза Николаем Патрушевым, который потребовал не допустить формирования этнических анклавов из нелегальных мигрантов.

Челябинский губернатор Алексей Текслер предложил создать информационную платформу с данными о мигрантах, упорядочить предоставление иностранцам услуг (в Челябинске под это уже строят МФЦ) и расширить перечень оснований для лишения гражданства приезжих, совершивших серьезные преступления.