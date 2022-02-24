В региональном министерстве экологии анонсировали очистку реки Миасс

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Челябинское Минэкологии анонсировало очень ценный и несомненно нужный проект — по восстановлению реки Миасс в южноуральской столице, пишет паблик о жизни региона «Челябушка». Сейчас ищут подрядчика.

— Проект важен даже не столько в финансовом смысле, сколько в социально значимом. Отличное будет дополнение к благоустроенным, стильно оформленным набережным. Водная артерия десятилетиями была грязной и неухоженной, лишь в последние пару лет ее очищали благодаря профильному нацпроекту с помощью экскаватора-амфибии (и это увлекательное зрелище, хотя водорослями все снова зарастает со скоростью света), — добавляют авторы паблика. — Вопрос только в том, зачем нужна была та многоразовая и частичная очистка по шесть миллионов за контракт, к тому же вылившаяся в уголовные дела, если можно было заказать комплексную реабилитацию за 12,5 миллионов рублей. Но, безусловно, у экологов свои доводы, а у чиновников — счеты.