Челябинская область вошла в тройку антирейтинга по числу смертельных ДТП с пассажирским транспортом

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Страховщики показали антирейтинг регионов страны по смертельным авариям с пассажирским транспортом, и Челябинская область в нем делит непочетное третье место с Санкт-Петербургом. Хуже дела с этим обстоят только в Ставрополье и Смоленской области. Об этом пишет паблик «Челябушка», ссылаясь на издание «Известия». В период с 2019 по 2021 года на долю Челябинской области приходится 18, 2% от общего количества аварий с летальным исходом в России.

— Похоже, что неслучайно челябинский губернатор на днях попросил подчиненных уделить пристальное внимание вопросу безопасности на автодорогах. Алексеем Текслером поставлена задача снизить аварийность и гибель людей. Очень своевременное поручение, — отмечают авторы канала. — Со статистикой трудно спорить. Хочется верить и в исполнение поручений и в то, то не зря же за счет областной казны у нас куплено и работает более 170 постов с видеонаблюдением.