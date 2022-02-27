В Челябинской области снижается заболеваемость коронавирусом

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Челябинская область исчезла из топа российских регионов по приросту числа зараженных (в день регистрируется уже менее трех тысяч пациентов), нет ее и в горячей десятке по максимуму смертей, передает телеграм-канал «Челябушка».

— Очевидно, эпидемиологическая ситуация стабилизируется. Местные власти, впрочем, пока страхуются, ограничения не смягчают и тут стоит дождаться официальных заявлений оперштаба, — добавляют авторы паблика. — Полагаем, первым делом при улучшении обстановки отменят систему QR-кодов, как, например, поступили накануне в Нижегородской области. Но, наверняка, еще надолго с нами останутся медицинские маски и необходимость вакцинации/ревакцинации.

На утро 27 февраля в Челябинской области зафиксировано 2 615 новых случаев ковида. Для сравнения, в начале прошлой недели их было 3 500. При этом выздоровело уже 235 124 южноуральца.