В Челябинске включат систему оповещения о чрезвычайных ситуациях

Сирены будут выть 20 минут Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В Челябинске 2 марта зазвучат сирены системы массового оповещения. В мэрии попросили горожан не поддаваться панике: запуск системы будет тестовым.

Работоспособность сирен и громкоговорителей проверяют дважды в год, весной и осенью.

2 марта сигнал тревоги прозвучит дважды: с 10:35 до 10:45 и с 13:20 до 13:30.

В администрации города напомнили, что установленные на крышах зданий и на территории некоторых предприятий сирены предназначены для оповещения жителей о чрезвычайных ситуациях, крупных авариях, природных бедствиях и военных действиях. По правилам, при сигнале тревоги нужно включить радио или телевизор. Там должны рассказать, что случилось, и передать срочные инструкции.

Напомним, 23 февраля сирена вызвала переполох в Копейске. Сигнал «Внимание всем» звучал в течение нескольких минут. Позже выяснилось, что тревожный вой огласил город из-за невнимательности работников сразу двух предприятий.

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