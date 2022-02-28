Житель Челябинской области попросил у приятеля машину для переезда и тайно продал ее

Жители Златоуста сами отдали преступнику свои машины Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Златоусте поймали мошенника, который взял на время и не вернул два чужих автомобиля. Мужчина успел продать машины и присвоить деньги.

Первой жертвой афериста стал 30-летний житель Златоуста. Он хотел помочь своему знакомому, которому якобы нужна была машина, чтобы перевезти вещи. Горожанин отдал обманщику ключи от Toyota Corolla, но обратно их не получил. Злоумышленник срочно продал машину, а деньги потратил.

Как рассказали в региональном ГУ МВД, полицейским удалось отыскать и забрать у покупателя Toyota. Ее собираются вернуть законному владельцу.

По подозрению в мошенничестве задержали ранее судимого 26-летнего мужчину. Сейчас он находится в СИЗО.

Выяснилось, что похищение иномарки - не единственное устроенное златоустовцем мошенничество. У 19-летнего горожанина аферист забрал автомобиль и 200 тыс. рублей, обещая помочь в оформлении документов и продаже машины. Помогать молодому человеку обманщик не стал: снова продал машину и забрал деньги себе. Где сейчас автомобиль, неизвестно.

Ущерб, причиненный двум обманутым златоустовцам, составил 1,6 млн рублей.

Сейчас продолжается расследование. Мошеннику грозит до 6 лет лишения свободы.

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