Рынок на пересечении проспекта Победы и Чичерина в Челябинске ликвидируют

Рынок на Чичерина уберут, как только закончится договор. Фото: Google карты.

Администрация Челябинска намерена ликвидировать рынок на пересечении проспекта Победы и Чичерина. От торговых ларьков избавятся, как только у собственника закончится договор на размещение НТО.

— Пока это место нужно отработать по дизайн-коду. — Отметила мэр Наталья Котова. — У них есть право там находиться, но внешний вид пусть приводят в порядок на период, пока есть договор, в перспективе будем убирать. Это давняя история, которую мы закончим.

Вице-мэр Надежда Рыльская рассказала, что по окончанию сорока договора, собственнику рынка будут предложены компенсационные места.

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