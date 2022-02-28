Житель Челябинской области отправился в колонию за брошенный в трамвай камень

Фото: Алексей БУЛАТОВ

55-летний житель Магнитогорска проведет ближайшие 2,5 года в колонии строгого режима. А виной всему эмоции. Как рассказал прокуратуре, сентябрьским вечером пьяный магнитогорец ехал на трамвае. На нем он собирался добраться до жены, которая работает в депо, но на конечной водитель и кондуктор сперва попросили его выйти из вагона, а потом просто вытолкали. Персонал следующего трамвая оказался сговорчивей, в депо мужчина уже заехал. Но в этот раз от ворот поворот ему дали в диспетчерской. Этого простить он уже не мог.

— Он вышел из диспетчерской и пошел пешком, был расстроен, отчаялся, что его выгнали из трамвая, из диспетчерской, не дали согреться. Он увидел, что ему на встречу выехал трамвай № 17, разозлился, взял камень и бросил его в лобовое стекло трамвая, после чего остался ждать сотрудников полиции, — сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Суд такого способа выплеснуть гнев не оценил и осудил мужчину на 2,5 года колонии строгого режима. При вынесении приговора учли личность подсудимого, характер, степень общественной опасности и прошлую судимость. Его признали виновным в хулиганстве с применением предметов, используемых в качестве оружия (ч. 2 ст. 213 УК РФ).

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