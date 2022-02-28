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Общество28 февраля 2022 16:36

В Челябинской области отменили QR-коды для посещения ТРК и крупных магазинов

Однако сертификат о вакцинации все еще необходим для посещения спортивных и массовых мероприятий
Ян Стоев
Ян Стоев
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В Челябинской области с 1 марта смягчаются коронавирусные ограничения, связанные с QR-кодами. Теперь сертификат о вакцинации не нужен в ТРК, магазинах с площадью более 400 квадратных метров, а также в сфере обслуживания. Об этом заявил губернатор региона Алексей Текслер.

— Действие QR-кодов сохраняется только при посещении культурных и спортивных мероприятий, при этом снимается ограничение по проценту заполнения таких мероприятий. Также отменяются рекомендации по переводу на удаленную работу части сотрудников, — сказал губернатор.

Также QR-коды не нужны теперь для пребывания в пансионатах, санаториях, профилакториях и на базах отдыха. Тоже самое касается парикмахерских, салонов красоты, саун, бань, физкультурно-оздоровительных комплексов и других объектов, в которых оказываются подобные услуги.

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