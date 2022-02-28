В Челябинской области запретили проводить публичные мероприятия

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Челябинской области внесли изменения в распоряжение регионального правительства «О введении режима повышенной готовности». Теперь на Южном Урале запрещено проводить массовые мероприятия. Соответствующий документ с подписью вице-губернатора региона Виктора Мамина был опубликован сегодня на интернет-портале правовой информации.

— Запретить на территории Челябинской области проведение публичных мероприятий, за исключением публичных мероприятий, проводимых федеральными органами исполнительной власти или правительством Челябинской области, — говорится в документе.

Напомним, с 1 марта в Челябинской области отменяется использование QR-кодов при посещении торгово-развлекательных центров, магазинов с площадью более 400 квадратных метров, а также сфере обслуживания. Однако сертификат о вакцинации необходим для спортивных и культурных мероприятий.

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