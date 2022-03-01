В Челябинской области случится 30-градусный перепад температуры

На улицах по-прежнему будет скользко Фото: Николай Александров

С наступлением календарной весны в Челябинской области усилятся колебания температуры. Метеорологи предупреждают одновременно о морозах и усилении оттепелей.

Холодать будет по ночам. Уже в ночь на среду 2 марта температура воздуха опустится до -9, -14, а в низинах и до -23 градусов.

При этом днем в среду будет до +5 градусов. А днем в четверг воздух и вовсе прогреется до +6 градусов.

Ветер в ближайшие три дня будет постепенно ослабевать, осадков не прогнозируют. Днем во вторник 1 марта обещают от -1 до +4 градусов, гололед, а в отдельных районах региона — появление изморози.

Напомним, челябинцев из-за погоды попросили не подходить близко к стенам домов.

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