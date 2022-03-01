В Челябинске экспедицию на Приполярный Урал перенесли на год из-за событий в Украине

В прошлом году южноуральцы побывали на Перевале Дятлова Фото: Сергей КОЛЯСКИН

В Челябинске экспедицию «Приполярный 2022» перенесли на год из-за событий в Украине. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда — Челябинск» рассказал министр культуры региона Алексей Бетехтин.

— Состоялось заседание нашего штаба, принято непростое решение отложить эту экспедицию на год, — поделился Алексей Бетехтин. — Это связано с известными событиями, с тем, что с нами должны были идти, в том числе и военные.

Напомним, экспедция на Приполярный Урал должна была стартовать уже 10 марта. Три десятка мужчин планировали преодолеть две тысячи километров дорог и бездорожья, в том числе и на снегоходах. Конечной точкой их путешествия могла стать гора Манарага. 24 февраля Владимир Путин начал военную спецоперацию в Украине.

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