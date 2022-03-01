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Происшествия1 марта 2022 6:05

Житель Челябинска попал под пассажирский поезд

Сейчас мужчина находится в больнице
Олег КОСТЕНКО
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Авария случилась в городе Камышлов

Авария случилась в городе Камышлов

Фото: Алексей БУЛАТОВ

38-летний житель Челябинска попал под пассажирский поезд Москва — Новокузнецк. Авария случилась ночью 27 февраля при заходе на Камышлов, на границе Тюменской и Свердловской областей.

— Увидев рядом с путями человека, машинист стал подавать предупреждающий сигнал и применил экстренное торможение, однако избежать травмирования не удалось, — рассказали в пресс-службе Тюменского ЛО МВД России на транспорте ИА «Уральский меридиан».

После этого мужчину с травмами доставили в больницу. В ситуации разбираются сотрудники Тюменского линейного отдела МВД России.

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