Авария случилась в городе Камышлов Фото: Алексей БУЛАТОВ

38-летний житель Челябинска попал под пассажирский поезд Москва — Новокузнецк. Авария случилась ночью 27 февраля при заходе на Камышлов, на границе Тюменской и Свердловской областей.

— Увидев рядом с путями человека, машинист стал подавать предупреждающий сигнал и применил экстренное торможение, однако избежать травмирования не удалось, — рассказали в пресс-службе Тюменского ЛО МВД России на транспорте ИА «Уральский меридиан».

После этого мужчину с травмами доставили в больницу. В ситуации разбираются сотрудники Тюменского линейного отдела МВД России.

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