В Челябинской области 9 животных погибли от бешенства, среди них лиса и енот

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Челябинской области с начала 2022 года уже 9 животных погибли от бешенства. Почти все они — домашние.

В январе сразу три кошки заразились бешенством в поселке Рощино, в феврале инфекцию подхватил кот в поселке Сурменевском Верхнеуральского района. Домашние собаки в феврале погибли от бешенства в Увельском районе и в Коркино. Кроме того, вирус обнаружили у одной бродячей собаки, лисы и енота.

Как сообщает ИА «Уральский меридиан», во всех населенных пунктах, где нашли зараженных животных, пришлось ввести карантин. Бешенство заразно и передается от больного зверя к человеку. Чаще всего это происходит при укусе.

Владельцам собак и кошек специалисты советуют заранее обезопасить себя, сделав питомцам прививки.

— Вакцинацию против бешенства проводят бесплатно в участковых ветлечебницах города Челябинска в течение всего года, — рассказали в региональном управлении Россельхознадзора.

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