Челябинск
ФотоКурганВидеоCovid-19 в ЧелябинскеСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Челябинск
ФотоКурганВидеоCovid-19 в ЧелябинскеСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Челябинск
+2°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия1 марта 2022 6:20

К зданию ЮУЖД в центра Челябинска стянули силовиков

Мы узнали, что случилось
Авторы (2):
Ирина ФАДЮШИНА
Ирина ФАДЮШИНА
Егор ПОБЕРЕЙ
Егор ПОБЕРЕЙ
КомментироватьОставить комментарий(0)

Фото: Егор ПОБЕРЕЙ

Утром во вторник, 1 марта, к зданию ЮУЖД на площади Революции, 3 стянули силовиков. Об этом сообщили читатели КП-Челябинск. Как уточнил источник нашего сайта в правоохранительных органах, железнодорожникам поступило сообщение о «минировании».

— Сейчас идет проверка, — уточнил наш собеседник.

В пресс-службе ЮУЖД и ГУ МВД по Челябинской области от комментариев воздержались.

Наш корреспондент выехал на место.

Обновлено.

— Здание проверено, взрывоопасных веществ не обнаружено. Сотрудники МЧС покинули площадь. Люди стоят уже около полутора часов, жалуются, что замерзли. Говорят, что тревогу в здании не включали, узнали об эвакуации от коллег и по сарафанному радио, — передает наш корреспондент.

В настоящий момент кинологи уехали, полицейские разъезжаются.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru