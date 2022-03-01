К зданию ЮУЖД в центра Челябинска стянули силовиков

Фото: Егор ПОБЕРЕЙ

Утром во вторник, 1 марта, к зданию ЮУЖД на площади Революции, 3 стянули силовиков. Об этом сообщили читатели КП-Челябинск. Как уточнил источник нашего сайта в правоохранительных органах, железнодорожникам поступило сообщение о «минировании».

— Сейчас идет проверка, — уточнил наш собеседник.

В пресс-службе ЮУЖД и ГУ МВД по Челябинской области от комментариев воздержались.

Наш корреспондент выехал на место.

Обновлено.

— Здание проверено, взрывоопасных веществ не обнаружено. Сотрудники МЧС покинули площадь. Люди стоят уже около полутора часов, жалуются, что замерзли. Говорят, что тревогу в здании не включали, узнали об эвакуации от коллег и по сарафанному радио, — передает наш корреспондент.

В настоящий момент кинологи уехали, полицейские разъезжаются.

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