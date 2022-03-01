В Челябинской области назначили нового ответственного за федеральные трассы

Фото: Росавтодор

Владимир Муравьев стал начальником федерального казенного учреждения «Упрдор «Южный Урал». Эта организация отвечает за состояние федеральных автотрасс в Челябинской области. Ранее пост руководителя занимал Александр Лебедев.

В новой должности Владимир Муравьев начал работать 1 марта. Руководителя уже представили коллективу. Как сообщили в пресс-службе Росавтодора, кандидатуру начальника одобрил полпред президента в УрФО Владимир Якушев.

Примечательно, что в Упрдор «Южный Урал» Владимир Муравьев пришел менее года назад. Ранее он работал в европейской части России. Был ведущим экспертом по дорожному хозяйству в ФКУ «Упрдор «Северо-Запад», замначальника дорожного управления магистрали «Москва — Санкт-Петербург», возглавлял комитет транспорта в Курской области.

Добавим, Владимиру Муравьеву 37 лет. Он уроженец Ивановской области. По образованию — архитектор-строитель со специализацией на автомобильных дорогах и аэродромах. Карьеру начал в 2005 году с должности дорожного рабочего в Кинешме.

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