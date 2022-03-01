Отца челябинской фотомодели будут судить за истязания

Челябинец сопровождал побои угрозами и оскорблениями Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жителя Челябинска будут судить за истязание дочери. Фигурантом уголовного дело стал 46-летний отец фотомодели Полины Степкиной.

По версии следствия, мужчина в течение шести лет регулярно жестоко избивал и оскорблял девочку. Он начал издеваться над дочерью, когда той исполнилось всего восемь лет.

О насилии в семье стало известно уже после того, как дочь стала старше и ушла из дома. Полина Степкина начала работать фотомоделью. Историю своего детства 17-летняя девушка раскрыла в блоге в интернете, а также в телевизионном ток-шоу.

После этого ситуацией заинтересовался председатель российского Следственного комитета Александр Бастрыкин. Он поручил подчиненным разобрался в случившемся. Теперь расследование завершилось.

— Уголовное дело направлено в Курчатовский районный суд Челябинска, — рассказала старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Если суд подтвердит вину отца, мужчину ждет до 7 лет тюрьмы.

— Следствием собрана достаточная доказательная база, в связи с чем уголовное дело направлено для рассмотрения в суд, — прокомментировал старший помощник руководителя регионального управления СК по Челябинской области Владимир Шишков.

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