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Спорт1 марта 2022 12:18

Челябинских ориентировщиков не допустили к участию в чемпионате мира в Финляндии

Международная федерация запретила российским спортсменам выступать на официальных стартах за рубежом
Алексей МИКУШИН
Алексей МИКУШИН
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Артемий Дорма завоевал золотую медаль на чемпионате мира среди студентов, но не сможет выступить на ЧМ в Финляндии. Фото Федерация спортивного ориентирования России

Артемий Дорма завоевал золотую медаль на чемпионате мира среди студентов, но не сможет выступить на ЧМ в Финляндии. Фото Федерация спортивного ориентирования России

В этом зимнем сезоне сразу два представителя Челябинской области — Егор Зорин (СШОР-5) и воспитанник ОДЮСШ Артемий Дорма по итогам отборочных стартов вошли в состав сборной России. Спортсмены выступили на чемпионате Европы, и готовились к выступлению на чемпионате мира в Финляндии (14-20 марта). Однако, на днях Международная федерация спортивного ориентирования сообщила о приостановлении членства России в этой организации, сообщив, что не допускает российских участников и к стартам предстоящего чемпионата мира.

— Российские спортсмены-ориентировщики во всех дисциплинах не будут допущены к участию в соревнованиях под эгидой международной федерации, и также не будут допущены к участию как нейтральные спортсмены, — говорится в официальном письме, опубликованном на сайте федерации.

Отметим, что незадолго до этого решения Артемий Дорма в составе сборной России выступил на чемпионате мира среди студентов в Чехии. Артемий, многократный победитель и призер первенства мира и Европы, вместе со свердловчанкой Олесей Рязановой завоевал титул чемпиона мира среди студентов в смешанной спринтерской эстафете. Сборная команда России не стала участвовать в последнем виде программы чемпионата из-за начала отмены авиарейсов из Европы в Россию. Команда успела «запрыгнуть в последний вагон», улетев транзитом из Праги в Цюрих, а оттуда в Москву.

А сегодня, 1 марта, на стартовавшей российской Универсиаде в Уфе, Артемий Дорма уже успел завоевать «золото» на спринтерской дистанции.

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