Ориентировщик из Челябинска не выйдет на старт последнего дня чемпионата мира в Чехии

Артемий Дорма и Олеся Рязанова (на фото - в центре) выиграли "золото" в смешанной эстафете на чемпионате мира среди студентов в Чехии. Фото: wusoc2022.cz

Соревнования проходят на северо-западе Чешской республики в городе Яхимов с 22 февраля. Сборная России уже выступила в трех видах программы чемпионата мира среди студентов по лыжному ориентированию — в спринте, гонке преследования и спринтерской смешанной эстафете. Однако перед заключительным днем чемпионата — средней дистанцией, наша сборная неожиданно покинула соревнования.

— Сын сегодня ночью написал мне, что они выселяются из отеля и направляются в аэропорт. Вчера вечером прошла торжественная церемония награждения, где сын — Артемий Дорма получил золотую медаль за первое место в смешанной эстафете. Пока не известно — или нашу сборную отстранили, или команда решила раньше улететь в Россию из-за отмены или переноса ранее заявленных авиарейсов. Официальной информации на этот счет пока нет — рассказал «Комсомольской правде-Челябинск» отец спортсмена Алексей Дорма.

Студент ЮУрГУ победитель первенств мира и Европы Артемий Дорма на чемпионате мира среди студентов занял четвертое место в гонке преследования, а вчера, 25 февраля, выиграл золото в смешанной спринтерской эстафете вместе с чемпионкой мира среди юниоров, призером чемпионата Европы Олесей Рязановой, представляющей Свердловскую область и Санкт-Петербург.

Отметим, что в начале марта в Финляндии пройдет чемпионат мира в дисциплинах лыжного ориентирования. В составе российской сборной выступят челябинцы Артемий Дорма и Егор Зорин.

По последней информации сборная России сумела вылететь из аэропорта Праги в Швейцарию, а оттуда отправится в Москву. Напомним, что накануне на Южном Урале были отменены старты этапов Кубка мира по фристайлу. Вместо этого российские спортсмены выступят с показательной программой.

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