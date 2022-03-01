В Челябинской области возбудили уголовное дело из-за установки арт-объекта на полмиллиона рублей

Фото: прокуратура Челябинской области.

Следственные органы в Челябинской области возбудили уголовное дело из-за установки арт-объекта «Два сердца» в Миассе. Поводом для расследования стало то, что чиновники городской администрации в ходе электронного аукциона не выбрали участника, который предложил наименьшую цену за свои работы.

— В настоящее время проводится комплекс необходимых следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего и виновных должностных лиц, — сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по Челябинской области Владимир Шишков.

Расследование уголовного дела ведется по ч.1 ст.285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). Если вина должностных лиц будет доказана, то в худшем случае им грозит до четырех лет лишения свободы.

Администрация Миасса потратила на арт-объект сумму в 489 тысяч рублей. Однако, по данным прокуратуры, аналогичную конструкцию можно заказать у других поставщиков за 165 тысяч рублей.

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