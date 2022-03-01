В Челябинске эвакуировали посетителей и сотрудников ТРК «Горки»

ТРК "Горки". Фото: chelindustry.ru
В Челябинске вечером, 1 марта, эвакуировали сотрудников и посетителей ТРК «Горки» (ул. Артиллерийская, 136). Как сообщил читатель КП, здание уже проверяют силовики.
— Никакого задымления или огня я не увидел. Всех просто попросили выйти на улицу, — рассказал читатель.
В пресс-службе Росгвардии по Челябинской области информацию о произошедшем подтвердили. В ведомстве также сообщили, что на месте работают их саперы.
Похожая ситуация произошла в прошлом месяце в магнитогорском ТРК «Континент». Выяснилось, что в здании по ошибке сработала сигнализация. Из-за этого и началась эвакуация.
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