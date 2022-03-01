В Челябинской области разработали видеосистему распознавания лиц для поиска преступников и пропавших

В ГУ МВД по Челябинской области новая программа используется с прошлого года. Фото: Валентина ВАГАНОВА

В Челябинской области создали программу, которая определяет личность на основе информации, полученной с камер видеонаблюдения в общественных местах. Анализ идет путем обработки лица человека и его сопоставления с базами данных. Об этом рассказали в пресс-службе Минэкономразвития региона.

— Как только программа обнаруживает лицо человека, например, находящегося в розыске или пропавшего без вести, кодовое изображение лица передается в Единый центр мониторинга. Через 0,05 секунды сообщение об обнаружении лица из базы данных отправляется сотрудникам полиции либо охранных служб учреждений на мобильное приложение, что дает возможность оперативного реагирования – задержания подозреваемых в преступлении или оказания помощи потерявшемуся человеку, — объяснили работу программы в Минэкономразвития Челябинской области.

Систему распознавания лиц разработала IT-компания «Интерсвязь». Программа уже используется в ГУ МВД по Челябинской области. Согласно информации на сайте системы, с 1 января по 25 июня 2021 года с ее помощью полицейские раскрыли 212 преступлений и задержали 58 разыскиваемых преступников.

— Система видеоаналитики и распознавания лиц обеспечивает точность детекции лиц - 98% и точность идентификации - 99,9% (датасет Megaface), — говорится на сайте программы.

В апреле прошлого года в Металлургическом районе Челябинска двое мужчин забили до смерти парня, сидевшего на скамейке. Произошедшее попало на камеру домофона. Преступников задержали на следующий день после убийства.

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