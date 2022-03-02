Министр экологии Сергей Лихачев объяснил частые туманы в Челябинске

Сильный туман остановил движение на плотине. Фото: ЧИТАТЕЛЬ "КП"

Жителям Челябинска сегодня утром пришлось пробираться на работу через сильный туман.

— На плотине видимость 100 метров, — пишет читательница «КП — Челябинск».

Министр экологии Челябинской области Сергей Лихачев объяснил частое явление на Южном Урале.

— В последнее время климат изменяется и туманов становится больше, — рассказал КП-Челябинск министр. — Перепады температур приводят к тому, что у нас много туманов. Раньше так не было.

Также Сергей Лихачев рассказал, что из-за климатического потепления в Челябинске увеличилось количество дней с неблагоприятными метеоусловиями. По мнению министра, львиная доля выбросов при НМУ исходит от автомобилей.

— Многолетние наблюдения показали, что повышается доля транспорта в загрязнении, особенно в безветренную погоду, когда мощная инверсия прижимает воздушный столб к земле, — отметил Сергей Лихачев. — НМУ стало больше, так как изменяется климатическая повестка. Потепление приводит к тому, что у нас больше стало безветренных дней. Предприятия также получают предупреждение об НМУ и обязаны снизить выбросы в зависимости от степени. Это контролирует природоохранная прокуратура и специалисты минэкологии.

После двухнедельной безветренной погоды в январе 2022 года несколько предприятий Челябинска получили представления, заведены административные дела.

Туманы стали частым явлением для Челябинска. Фото: ЧИТАТЕЛЬ "КП"

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru