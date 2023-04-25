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НовостиОбщество25 апреля 2023 4:00

Демонстрация 1 мая 2023 года в Челябинске: будет ли митинг-концерт

Узнали, что будет с демонстрацией 1 мая 2023 года в Челябинске
Галина ФЕДОРЧЕНКО
Галина ФЕДОРЧЕНКО
В Челябинске на Первомай уже два года не ходили с транспарантами и лозунгами

В Челябинске на Первомай уже два года не ходили с транспарантами и лозунгами

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Предыдущие годы демонстрацию 1 мая не проводили из-за пандемии. В прошлом году профсоюзам разрешили выйти на массовые мероприятия в День труда. Но в 2023 году демонстрацию 1 мая отменили — так же, как и митинг-концерт.

— Решение по 1 мая принято. Публичных массовых уличных мероприятий в этот день не планируется, — уточнили в федерации профсоюзов.

Как 1 мая обычно празднуют в Челябинске?

Из-за эпидемиологической обстановки демонстрации несколько лет не проводили. Но вместо это в Челябинске и других регионах устраивали митинг-концерт. У нас он проходит в парке Гагарина. В мероприятии участвуют работники предприятий, молодежь и трудовые династии – около 6 тысяч человек. Творческие номера на сцене исполняют победители конкурса «Рабочая песня». Также члены профсоюзов и их семьи могут кататься на аттракционах в парке Гагарина со скидкой.