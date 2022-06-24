Челябинские производители выпустят печенье и курицу халяль для ОАЭ

Челябинские производители продуктов питания расширяют ассортимент продукции халяль и заключают договоры на её поставку с Саудовской Аравией и Объединёнными Арабскими Эмиратами. Курицу, муку и печенье халяль, произведённые на Южном Урале, челябинцы активно поставляют в Среднюю Азию. Представители духовного управления мусульман Республики Татарстан, которые провели свой аудит в Челябинской области, отмечают, что всё больше представителей других конфессий также отдают предпочтение продукции халяль.

«Равис» — первое предприятие на Южном Урале, получившее от комитета по стандарту «Халяль» при Духовном управлении мусульман Республики Татарстан сертификат на выпуск продукции халяль в 2007 году.

Директор по мясопереработке Лариса Гатченко отмечает, что знак «Халяль» - это прежде всего подтверждение качества: «Сегодня в России это ярко выраженная тенденция. В Татарстане, например, многие производства переходят только на халяль. Мы сегодня вместе с цыплёнком-бройлером выпускаем 20 видов продукции халяль: варёные и полукопчёные колбасы, сосиски, фарш, полуфабрикаты. Вся она проходит строгий контроль от производства сырья до использования специй, оболочек халяль и других ингредиентов. В духовном управлении мусульман в Республике Татарстан есть специальный технологический отдел, который контролирует нас. Сегодня, например, наши гости из Татарстана смотрели наши рецептуры, сравнивали, выполняется ли всё то, о чём мы заявляем, на производстве. Качество продукции халяль подтверждается ежегодно».

В производстве мяса птицы халяль стандарты качества сочетаются с соблюдением традиций. В первую очередь, это ручной убой птицы, который производят мужчины-мусульмане старше 18 лет. Используются специальные ножи, которые не соприкасаются с другими видами мяса. На таком масштабном производстве как «Равис» приготовление продукции халяль выделено в отдельную технологическую линию, для того, чтобы мясо халяль не соприкасалось с другими видами мяса. Поэтому используется отдельное оборудование, отдельная тара, отдельная маркировка.

- К этой продукции особое отношение, - говорит директор по финансам ООО «Равис – птицефабрика Сосновская» Андрей Ишмаметьев. – На неё есть запросы со стороны стран Ближнего Востока, постоянный спрос есть в странах Средней Азии. Мы уже поставляем её в Казахстан, Татарстан, сейчас идут переговоры о поставках в Саудовскую Аравию и Объединённые Арабские Эмираты. Сегодня мы выпускаем 60 тысяч тонн мяса птицы в год, около 10% всей продукции - это доля продукции халяль.

Председатель комитета по стандарту «Халяль» духовного управления мусульман Республики Татарстан Аббяс-хазрат Шляпошников вручил Андрею Ишмаметьеву благодарственное письмо и сертификат соответствия «Халяль» на тушку цыплёнка-бройлера.

– Мы отмечаем, что не только мусульмане позитивно отзываются о продукции «Равис», но и представители других конфессий, несмотря на халяльность, из-за особенности вкусовых качеств. Для нас это позитивная оценка. Мы также надеемся быть полезными и увидеть продукцию «Рависа» на прилавках Дубая и краёв Саудовской Аравии. Мы посетим ещё два предприятия в Челябинской области. Сегодня в России становится очень популярным образ жизни «Halal lifestyle». Это не только производство и потребление разрешённых продуктов. Это здоровый образ жизни, который затрагивает образование, медицину, другие сферы.

Ещё одно предприятие, которое сегодня прошло халяль-аудит – кондитерская фабрика «Триумф». На ней выпускают 28 наименований продукции под маркой «Халяль». В кондитерском производстве строго следят за ингредиентами: вся продукция животного происхождения (жиры, яйца, красители) должна иметь сертификаты «Халяль». Кондитерские изделия халяль: мафины, кексы, печенье - также планируют поставлять в Среднюю Азию и на Ближний Восток.

Сегодня практически все крупные бренды предпочитают иметь в своей линейке продукцию халяль, так как она помогает расширять географию продаж. А вместе с брендом развивается и стиль жизни «Halal lifestyle», причём не только в странах с коренным мусульманским населением. В Корее, например, он вызывает интерес, потому что в страну приезжает множество туристов-мусульман, и это также может быть отправной точкой для увеличения производства продуктов питания халяль.