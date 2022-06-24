Крупные предприятия Челябинской области перестали сбрасывать стоки в водоемы

Водоемы возле предприятий меняют цвет на голубой. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Предприятия Челябинской области переходят на оборотное водоснабжение, когда вода в промышленном цикле очищается и используется снова, не попадая в водоемы. По экологическому стандарту в регионе заключено более 30 соглашений. Они включают программы по чистому воздуху и воде. Об этом на Экологическом водном форуме рассказал губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

— Наш промышленный пояс возник на Южном Урале благодаря водным источникам, — отметил Алексей Текслер. — Реки, пруды использовались для технологических нужд. Надо сказать откровенно, столетиями на проблему промышленных сбросов внимание не обращали. Сегодня отношение другое, многие наши предприятия, не дожидаясь соглашения, начали меняться.

Губернатор привел в пример Магнитогорский металлургической комбинат, который давно закрыл проблему сброса и организовал оборотное водоснабжение. В результате река Урал и Магнитогорское водохранилище больше не используются предприятием. Перестала загрязнять пруд и «Карабашмедь», а река Сак-Элга больше не впадает в Аргазинское водохранилище и Шершни. Подписано соглашение с «Мечелом», который перестал сбрасывать стоки в Миасс. Решил проблему и Челябинский трубопрокатный завод, который также запустил станцию оборотного водоснабжения.

— Здесь альтернативы никакой нет, наша позиция жестка, — подытожил Алексей Текслер.

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