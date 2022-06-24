В Челябинской области будут судить чиновника, поселившего сирот в квартиры без вентиляции

Выпускникам детдомов дали квартиры с неправильно проложенной канализацией Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинской области закончили расследовать уголовное дело о махинациях с жильем для сирот. В превышении полномочий обвиняют бывшего начальника управления имущественных отношений Кунашакского района Алексея Платонова.

По версии следствия, еще в 2014 году экс-чиновник приобрел 8 квартир для администрации Кунашакского района. Позже жилье передали сиротам. Но оказалось, что жить в квартирах нельзя. В помещениях нет вентиляции, а сети канализации и другие коммуникации проложены с нарушением. Непригодность квартир подтвердила строительно-техническая экспертиза.

Уголовное дело бывшего начальника имущественного управления будет рассматривать Кунашакский районный суд. Экс-чиновнику грозит лишение свободы на срок от 3 до 10 лет.

А у районной администрации теперь требуют купить нормальные квартиры для тех, кому достались построенные с нарушениями.

— Прокурором в интересах детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в суд направлены исковые заявления о возложении на администрацию Кунашакского района обязанности представить им новые жилые помещения взамен непригодных. , — рассказали в прокуратуре Челябинской области.

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