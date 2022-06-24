Челябинцы не могут вызвать такси из-за сбоя в работе приложений

Жители Челябинска остались без привычных услуг такси Фото: Иван МАКЕЕВ

Жители Челябинска, которые привыкли пользоваться мобильными приложениями для вызова такси, столкнулись с проблемами в пятницу, 24 июня. Сначала данные о имеющихся поблизости машинах и стоимости проезда упорно не хотели загружаться, а потом и сами программы перестали работать.

— Я телефон два раза перезагружала. У меня такая паника, опаздывала. Настолько привыкла вызвать машину через приложение, что даже не знала, куда кинуться, — рассказала читательница КП-Челябинск.

Также горожане жалуются, что агрегатор долго рассчитывает стоимость поездки.

Скриншоты одного из засбоивших приложений

С аналогичными проблемами столкнулись жители множества других российских городов, включая Москву. Представители отказавших сервисов такси пока не назвали причину проблем.

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Как рассказали таксисты, приложение не работала больше часа.

— Хоть бы предупредили, сами не могли ничего понять.

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