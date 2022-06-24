На реконструкцию водовода до Копейска требуется более миллиарда рублей

Фото: Сергей ГАПОН

На Экологическом водном форуме в Челябинске губернатор Алексей Текслер поднял проблему водопроводной воды в городах области. На сегодня совместно с федеральным центром реализуются 16 проектов по направлению «Чистая вода», в том числе фильтровальная станция для Челябинского водозабора.

Готовится заявка на выделение средств из Фонда народного благосостояния России на реконструкцию водовода до Копейска.

— Существенные средства, более 1 млрд рублей, требуются на водовод до Копейска, — отметил Алексей Текслер. — Это тоже челябинская агломерация. Один и тот же источник. Откровенно говоря, труба уже в таком состоянии, что ее постоянно приходится латать . И таких проектов по региону много, мы ищем разные источники, чтобы решить проблему.

Губернатор подчеркнул, что в сферу жкх средства не инвестировали десятилетия. Теперь, чтобы привести систему водоотведения и водоснабжения в стране, нужны триллионы рублей. В Челябинске первый крупный проект уже начал реализовываться в этом году - станция фильтрования для челябинского водозабора с Шершней. Стоимость этого проекта - порядка миллиарда рублей.

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