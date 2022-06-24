Жительница Челябинской области осталась без жилья из-за газового баллона на кухне

Троичанин заправил старый баллон на АЗС и привез домой к клиентке Фото: Михаил ФРОЛОВ

Предпринимателя-нелегала в Челябинской области будут судить за подпольную работу с газом. В конце прошлого года жительница Троицка договорилась с ним об установке газового баллона на кухне, а итоге лишилась жилья.

Как сообщает ИА «Уральский меридиан» со ссылкой на прокуратуру Челябинской области, мужчина в качестве предпринимателя не регистрировался и газовиком не работал, но за заказ взялся. Он съездил на заправку с 50-литровым баллоном, а потом подключил емкость с газом к кухонной плите. Баллон был просроченным и не прошел необходимое техническое освидетельствование, но троичан это не смутило.

Проблемы начались через несколько дней, когда женщина почувствовала на кухне запах газа. Она вновь обратилась к обвиняемому за помощью. Мужчина, не заботясь о правилах безопасности, отключил баллон от плиты и оставил рядом с печью, которую топили для обогрева.

Еще через два дня газ снова потек через неисправный вентиль баллона. На этот раз он успел воспламениться прежде, чем заметила хозяйка. В начавшемся пожаре люди не пострадали, но дом оказался серьезно поврежден.

Теперь троичанина, заправившего и установившего неисправный баллон, будут судить за оказание услуг не отвечающих требованиям безопасности. Мужчина уже признал свою вину. Ему грозит штраф до 300 тыс. рублей или лишение свободы на срок до 2 лет.

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