В Челябинске предложили высаживать цветы на улицах с весны

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинске предложили создать предприятие, которое будет заниматься озеленением города. С таким предложением по итогам проектно-аналитической сессии по обсуждению реализации Стратегии-2035 выступила замначальника Управления экологии Челябинска Елена Щербатенко.

— Поступает много вопросов от жителей по озеленению и обрезке деревьев. На наш взгляд, требуется создать предприятие, которое будет заниматься этой сферой. С каждым годом в Челябинске высаживают все больше деревьев — в прошлом году 10 тыс., в этом году планируют высадить 15 тыс. деревьев, для этого нужен качественный посадочный материал. Поэтому потребуются собственные питомники недалеко от города. Сейчас все питомники частные, и мы не можем регулировать цены, объем и качество материала. Кроме питомника, будет тепличное хозяйство и станция защиты растений.

Фото: Алена МЫЗГИНА

Как добавила Елена Щербатенко, Челябинску не хватает клумб, и высадку хотелось бы начинать не с 1 июня, а с весны. Этим и займется новое предприятие.

Как позже пояснила мэр Челябинска Наталья Котова, проект интересный и важный, но пока воплотить его не возможно, так как он требует больших финансовых вложений.

Напомним, в Челябинске три дня обсуждали то, как реализуется Стратегия развития Челябинска до 2035 года.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru