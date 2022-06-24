В Челябинской области 20-летняя девушка осквернила памятник героям Великой Отечественной войны

Девушка краской закрасила надпись и гранитный камень на памятнике. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Копейске 20-летняя девушка осквернила памятник героям Великой Отечественной Войны, который расположен на территории школы №23. Она закрасила табличку и гранитный камень на мемориале. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.

— В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по пункту п. «б» ч. 2 ст. 243.4 УК РФ («Повреждение воинских захоронений, а также памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества»), — сообщили в ведомстве.

За совершенное преступление девушке в худшем случае грозит штраф от 2 до 5 млн рублей либо лишение свободы на срок до пяти лет. Оперативное сопровождение уголовного дела в отношении нее осуществляют сотрудники регионального управления ФСБ.

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