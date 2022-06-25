Пьяный челябинец устроил ночью стрельбу в парке, есть пострадавший

Стрелявший поссорился с двумя мужчинами и женщиной. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Челябинске пьяный мужчина открыл стрельбу из пневматического пистолета по людям. Инцидент произошел ночью 25 июня возле пруда Девичьи слезы. Как сообщили в ГУ МВД по Челябинской области, стрелявший был задержан.

— Между стрелявшим, двумя мужчинами и женщиной произошел словесный конфликт. Позже полицейские задержали 35-летнего владельца оружия, он находился в состоянии алкогольного опьянения. Один из участников конфликта получил травму, — прокомментировали КП-Челябинск в ведомстве.

Один из очевидцев в группе «Подслушано Ленинский Челябинск (official)» во «ВКонтакте» рассказал подробности произошедшего. По его словам, стрелявший был знаком с другими участниками конфликта.

— Раз пять стрелял мужчина. Он сильно орал на парней молодых, и девушка там была. Дал им срок до воскресенья, [потом открыл стрельбу]. Все разбежались, одного зацепил, — рассказал очевидец.

На прошлой неделе в Челябинске трое мужчин поругались в супермаркете «Магнит» на улице Барбюса. Один из них в ходе ссоры выхватил пистолет и открыл стрельбу.

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