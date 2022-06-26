В Челябинской области стая бродячих собак искусала 5-летнюю девочку

У девочки остались раны от укусов. Фото: ЧП / ДТП Златоуст / vk.com

В Златоусте Челябинской области стая бродячих собак напала на пятилетнюю девочку. Ребенок гулял возле дома на Кусинском Шоссе, когда на нее накинулись животные.

– Они чуть не разорвали её на части. В дело вмешались люди, которые смогли отбить девочку от злых собак, – рассказали очевидцы в группе «ЧП / ДТП Златоуст».

В комментариях под постом администрация Златоуста заявила, что «сигнал принят». Информацию об инциденте передали подрядчику, который занимается отловом животных.

– Заявка по отлову бесхозяйных собак, обитающих на данной территории, будет отработана незамедлительно. Управление ЖКХ проконтролирует качество исполнения, – заявили в пресс-службе Администрации Златоустовского городского округа.

Происшествие также зарегистрировали в полиции Златоуста, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области. В обстоятельствах происшествия совместно с администрацией города будет разбираться участковый.

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