В Челябинской области стая бродячих собак искусала 5-летнюю девочку

У девочки остались раны от укусов. Фото: ЧП / ДТП Златоуст / vk.com
В Златоусте Челябинской области стая бродячих собак напала на пятилетнюю девочку. Ребенок гулял возле дома на Кусинском Шоссе, когда на нее накинулись животные.
– Они чуть не разорвали её на части. В дело вмешались люди, которые смогли отбить девочку от злых собак, – рассказали очевидцы в группе «ЧП / ДТП Златоуст».
В комментариях под постом администрация Златоуста заявила, что «сигнал принят». Информацию об инциденте передали подрядчику, который занимается отловом животных.
– Заявка по отлову бесхозяйных собак, обитающих на данной территории, будет отработана незамедлительно. Управление ЖКХ проконтролирует качество исполнения, – заявили в пресс-службе Администрации Златоустовского городского округа.
Происшествие также зарегистрировали в полиции Златоуста, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области. В обстоятельствах происшествия совместно с администрацией города будет разбираться участковый.
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