В челябинском нацпарке «Зигальга» разложили «закладки» соли для лосей

Напоминает раздачу в столовой. Фото: Зигальга News / telegram

В национальном парке «Зигальга» в Челябинской области наполнили солонцы – кормушки с угощениями для лосей. На них разложили 10-килограммовые кубы с солью.

— Чаще всего солонцы делают из осины. Во-первых, это одна из самых податливых древесных пород. Во-вторых, ее кору любят обгладывать лоси, – рассказали в пресс-службе «Зигальги».

Но полакомиться солью могут не только лоси. Любят забежать на солонец и зайцы. Им осина тоже нравится.

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