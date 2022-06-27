Ушла накануне дня рождения: в Челябинской области пропала глухонемая девушка

Фото:"Легион-СПАС"

В Челябинской области уже почти неделю разыскивают 21-летнюю глухонемую Гульмарал Бижанову. Она ушла из дома в поселке Буранный Агаповского района 21 июня, накануне своего дня рождения. С тех пор девушку никто не видел.

Пропавшая среднего телосложения, рост около 160 сантиметров, черные волосы до плеч. У девушки карие глаза, но она может носить фиолетовые контактные линзы.

В день исчезновения на Гульмарал был черный спортивный костюм и серые кроссовки в крапинку.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшей, просят сообщить в любой отдел полиции или волонтерам поискового отряда «Легион СПАС» по телефону 8-800-300-85-99.

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