Ловят хайп: в потопах на улицах Челябинска усмотрели происки злоумышленников

Как только начинается дождь, улицы становятся непроходимыми Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мэр Челябинска Наталья Котова объяснила, почему на челябинских улицах даже после небольших дождей, случаются потопы. Это действия злоумышленников. По словам градоначальницы, неизвестные злодеи уже неоднократно перекрывали ливневую канализацию, просто в мэрии не разглашали сведения об этом.

— Есть провокации! — заявила Наталья Котова на совещании в администрации Челябинска. — Продолжают наши «доброжелатели» ловить на этом хайп, показывать, что вода не уходит. А в действительности имеет место быть провокация, когда мешки с мусором были брошены на ливневку. Нужно об этом говорить, чтобы жители понимали, с кем мы имеем дело

Глава города, впрочем, признала, что не все проблемы вызваны тайными действиями провокаторов. По словам Натальи Котовой, лужи стоит также в местах, где давно не проводили дорожный ремонт либо уложили асфальт неправильно. Мэр поручила подчиненным подсчитать лужи на дорогах, тротуарах и во дворах и подготовить документы.

— Надо будет собирать этот материал для следующего года. Для инициативного бюджетирования или для дорожного ремонта, если будут денежные средства, — уточнила глава города.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru