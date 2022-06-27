В Челябинской области застройщика обвинили в похищении 19 млн рублей из бюджета

Директор сройфирмы получил деньги за невыполненную работу Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Челябинской области директора строительной компании подозревают в мошенничестве на 19 млн рублей. Предпринимателя задержали, а позже отправили в СИЗО.

По версии следствия, директор фирмы-застройщика присвоил более 19 млн бюджетных рублей, во время возведения детского сада в Аше в 2018-2020 годах. Бизнесмен завысил в документах объем выполненных работ и получил «дополнительные» деньги по госконтракту.

Расследование уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере сейчас продолжается.

— Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками региональных управлений ФСБ и МВД, — рассказала старший помощник руководителя СУ Следственного комитета по Челябинской области Владимир Шишков.

Предпринимателю, если его вину подтвердит суд, будет грозить лишение свободы на срок до 10 лет и штраф в 1 млн рублей.

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